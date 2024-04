Calcio: Gilardino esulta 'per il Genoa tre punti pesanti'

"Era importante tornare alla vittoria con questo atteggiamento e coraggio. Avevo chiesto ai ragazzi di avere fiducia l'uno nell'altro e determinazione". Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, è soddisfatto dei tre p8unti conquistati a Verona. "Un campo difficile e abbiamo affrontato una squadra che gioca bene - dice l'allenatore dei liguri -. Ribaltarla è sinonimo di qualcosa di importante, faccio i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto vedere cose molto positive. Questi sono tre punti pesanti ed importanti, ora abbiamo un ottimo vantaggio sulla terzultima ma dobbiamo continuare a darci obiettivi quotidiani. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento ed entusiasmo". Amarezza invece in casa Hellas. "C'è delusione da parte di tutti noi - dice il tecnico Marco Baroni - Abbiamo commesso degli errori che non ci possiamo permettere. Questi sono incidenti di percorso, dobbiamo ripartire ma la squadra ha valori e lo ha dimostrato. Loro si sono difesi in tanti. Dobbiamo rimanere in piedi, una sconfitta pesante ma la squadra l'assorbirà. In questi momenti c'è tanta delusione, ma la prestazione c'è stata sotto tanti aspetti. I gol erano evitabilissimi, ma sono tutte cose che ci devono far crescere. Loro hanno grande qualità e noi l'abbiamo ridotta al minimo, ma non è bastato. Noi dobbiamo lottare su ogni pallone ed in certi momenti non abbiamo letto la pericolosità. Peccato perché la squadra ha giocato e ci è mancato un pizzico di cattiveria in alcune situazioni".