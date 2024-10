Calcio: gioia Njie, 'primo gol in A è emozione incredibile'

Torino, Njie: "Un sogno il primo gol in Serie A. Ringrazio il mister per la fiducia" Torino, Njie: "Un sogno il primo gol in Serie A. Ringrazio il mister per la fiducia"TUTTO mercato WEB ¸ foto di www.imagephotoagency.it vedi letture condividi tweet "È un'emozione incredibile. Segnare in Serie A è un sogno che si realizza. Ora devo continuare a lavorare per migliorare ancora". Così, ai microfoni di Dazn ì, Alieu Njie, il 19enne giicatore del Torino, autore del gol della vittoria contro il Como. "Sono molto contento della fiducia dell'allenatore - ha aggiunto - Il mister mi spinge a dare sempre il massimo, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese. Sono grato per la fiducia che mi ha dimostrato. Ora dovrò offrire, Vanja sceglierà il posto. È un'emozione grandissima, davvero un sogno. Devo continuare a lavorare sodo".