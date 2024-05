Calcio: giudice Serie A, un turno a Gasperini

In relazione alla giornata del campionato di Serie A conclusasi ieri, il giudice sportivo ha squalificato per un turno l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Già diffidato, era stato ammonito nella partita contro la Roma. Un turno dovrà scontare anche Nicola Caccia (oltre ad una ammenda di 5000 euro), collaboratore tecnico nello staff del Frosinone, "per avere al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore avversario spingendolo".