Calcio: Gotti, il Lecce cresce giorno dopo giorno

Dare continuità alla striscia di risultati positivi (Cagliari e Torino) e lasciarsi definitivamente alle spalle la partenza ad handicap registrata nelle prime due giornate. Il Lecce di Luca Gotti è atteso dalla sfida interna contro il Parma, formazione reduce da due sconfitte, entrambe in rimonta, e che nel Salento cercherà di tornare a sorridere. Sul prossimo avversario il tecnico del Lecce sembra avere le idee chiare: "Il Parma è la prima squadra che affrontiamo nel campionato che difende a quattro - dichiara Gotti nella consueta conferenza della vigilia -, e questo cambierà le nostre uscite offensive e difensive. Hanno il nostro stesso sistema di gioco, caratteristiche diverse negli interpreti rispetto, ma tra noi e il Parma ci sono molte analogie". Ed ancora: "E' una squadra molto veloce, con diversi giocatori di gamba e di qualità - prosegue. Sulla scorta del campionato passato sta affrontando il torneo con un grande spirito, poi, quando si passa in vantaggio, bisogna anche gestire il risultato, ma in qualche episodio sono stati anche sfortunati". Sembra essere un Lecce in crescita: "Stiamo crescendo - ammette -, ho questa sensazione con i giorni che passano. Sto cercando di andare nella nostra direzione, anche se non posso fare a meno di guardare il nostro avversario. Ma quello che conta è pensare a quello che possiamo fare noi". Sulla scelta dell'undici di partenza al momento pare esserci ampia scelta: "Parecchi giocatori stanno crescendo, dunque ho più libertà nelle scelte - dice l'allenatore -. Rispetto a due o tre settimane fa abbiamo a disposizione un numero più elevato di giocatori che possono disporre di un ampio minutaggio. Stanno crescendo Guilbert e Rebic, e dal punto di vista fisico la squadra inizia a stare bene rispetto alle settimane precedenti", conclude Gotti.