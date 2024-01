Calcio, Inzaghi guiderà l'Inter in una partita di qualità contro Monza Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si prepara per una partita difficile contro il Monza, elogiando l'avversario e i giocatori che hanno giocato con l'Inter in passato. Inzaghi discute anche della disponibilità di Dimarco e Buchanan, sottolineando il loro contributo e l'importanza degli allenamenti.