Calcio: Inzaghi, ripartiti alla grande, atteggiamento decisivo

"Non eravamo più abituati a perdere un derby e dunque potevano esserci degli strascichi. Invece, già da martedì ho visto gli occhi giusti e l'atteggiamento perfetto da parte di tutti. La vittoria è della squadra, dello staff, della società e di questi splendidi tifosi. Li sentivamo persino da dentro gli spogliatoi: questa vicinanza, soprattutto dopo la sconfitta nel derby, è straordinaria". Sono le parole di Simone Inzaghi, in conferenza stampa, dopo la vittoria dell'Inter a Udine. "Sommer è stato bravissimo nel far girare la palla - ha ricordato - ma siamo riusciti a prendere due reti senza che toccasse il pallone con le mani. La vittoria nasce dall'attaccamento di ogni singolo calciatore. I 5 subentrati sono stati eccezionali, a partire da Correa che ha avuto un atteggiamento propositivo. E quelli che erano in panchina hanno incitato i compagni fino all'ultimo istante. E in tutto questo non scordiamoci che la vittoria a Udine non era affatto scontata come qualcuno ipotizzava".