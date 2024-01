Calcio: Juve; Allegri, 'Milan terza incomoda del campionato'

"Il Milan è la terza incomoda, ha le carte in regola per rientrare nella corsa al titolo: nel prossimo turno sarà Inter-Juve, non lo scontro diretto": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, allarga la sfida per il titolo e inserisce anche i rossoneri. "Sono in difficoltà con la quota scudetto, è difficile dirlo adesso - aggiunge l'allenatore - e di fronte abbiamo la favorita come l'Inter: per noi è un motivo d'orgoglio essere lì, anche se non dobbiamo accontentarci".