Calcio: Juve; esami per Bremer, il difensore arriva in stampelle

E' la giornata della verità per Gleison Bremer, il difensore della Juventus che si è fermato per infortunio durante la sfida di Lipsia in Champions League. Il brasiliano si è presentato al J Medical in stampelle e con un vistoso tutore al ginocchio sinistro. Nelle prossime ore si saprà l'entità del suo infortunio, il mondo bianconero incrocia le dita.