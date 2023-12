Calcio: Juve, recuperati Chiesa, Locatelli e Vlahovic

Arrivano buone notizie per la Juventus dalla Continassa all'antivigilia della sfida contro la Roma. Il tecnico Massimiliano Allegri, infatti, ha ritrovato i tre big acciaccati: Chiesa, Locatelli e Vlahovic hanno regolarmente lavorato con il resto dei compagni. I fastidi sono ormai alle spalle, i due attaccanti e il centrocampista viaggiano spediti verso la convocazione per l'ultima sfida del 2023, con i giallorossi che faranno visita allo Stadium sabato alle 20.45. Tra gli indisponibili, però, c'è da segnalare Cambiaso, fermato per un turno dal giudice sportivo.