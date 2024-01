Calcio: Lazio; Lotito, 'Derby? E' un campionato nel campionato'

"Il derby? E' un campionato del campionato, nel quale la supremazia dipende dai risultati. E' un appuntamento importante, in cui i nostri tifosi devono essere il dodicesimo uomo in campo". E' quanto detto ai microfoni di Lazio Style Radio dal presidente biancoceleste, Claudio Lotito, alla vigilia della stracittadina di Coppa Italia di domani. "Dobbiamo credere nella forza di un gruppo bravo tecnicamente, ma che deve trovare corrispondenza sul campo", continua Lotito. Per il nuovo anno appena iniziato, il presidente della Lazio spera "che la squadra mantenga il profilo visto nelle ultime partite, la voglia di raggiungere gli obiettivi e creare un corpo unico con i tifosi. Daremo tutto per essere punto di riferimento di questa città, ancora una volta".