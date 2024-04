Calcio: 'Maradona' applaude Spalletti, lui si commuove

Momenti di commozione per Luciano Spalletti allo stadio Maradona. Il ct della nazionale, che lo scorso anno ha guicato il Napoli alla conquista dello scudetto e per la prima volta dal 'divorzio' e' tornato a seguire da spettatore interessato la sua ex squadra, ha ricevuto un caldissimo saluto da parte di tutto il pubblico. L'allenatore ha salutato per ringraziare i tifosi, ma poi non è riuscito a trattenere le lacrime prima di lasciarsi andare ad un grandissimo sorriso.