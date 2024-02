Calcio: Mazzarri, Osimhen? altra volta era spappolato da viaggio

"Osimhen l'ho sempre sentito al telefono in questo periodo che era in Africa. Ora viene da un lungo viaggio, vediamo come sta per decidere se gioca dal 1' o parte in panchina". Lo ha detto il tecnico del Napoli Walter Mazzarri alla vigilia del match contro il Genoa. "E' in dubbio - spiega il tecnico - perché l'ultima volta che è tornato dalla nazionale era 'spappolato', non stava bene. Oggi è un giocatore che viene dalla competizione con la nazionale, da tre giorni fa viaggi in aereo nel mondo, mentre gli altri erano qui e si sono allenati. Credo che possa essere anche in condizione, ma ci parlo fra poco quando arriva qui a Castel Voltuirno e vediamo come sta. Ma al di là che è un fuoriclasse devo anche rispettare chi si allena ogni giorno stando qui". Sul Napoli che segna poco, Mazzarri ha spiegato: "se riguardate le partite vedete che a Milano abbiamo attaccato tanto e preso solo un palo. Creiamo tante occasioni da gol ma ne segnamo pochi, se penso allo 0-0 col Monza mi vengono tanti rimpianti per non aver segnato in tre azioni clamorose. A Milano erano tutti intorno all'area avversaria ma senza tirare, senza entrare a far colpo di testa, le azioni le abbiamo create senza riuscire a segnare. Penso che dipenda dalla lucidità, forse i giocatori arrivano lì e non sono del tutto lucidi per segnare, serve cinismo quando capita l'occasione".