Calcio: Mazzarri ritrova gli infortunati, Olivera e Meret ok

In casa Napoli Zielinski, Olivera e Meret oggi hanno lavorato in gruppo. Mazzarri ritrova così gli ultimi tre giocatori alle prese con infortuni vari in vista della trasferta di Milano contro i rossoneri. Il polacco, che a fine stagione andrà all'Inter, è rientrato in gruppo e può essere preso in considerazione dal tecnico azzurro. Ma Mazzarri guarda con piacere in particolare al ritorno in rosa del portiere Meret e dell'esterno sinistro Olivera, un'alternativa a Mario Rui squalificato, mentre in porta il tecnico toscano dovrebbe confermare Gollini in attesa che Meret riacquisti la piena forma. Oltre a Mario Rui, a Milano mancherà anche Osimhen che si è qualificato con la Nigeria per la finale di Coppa d'Africa in programma domenica contro la Costa d'Avorio.