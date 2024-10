Calcio: Messi incorona Lautaro, 'è da Pallone d'Oro'

Leo Messi incorona Lautaro Martinez e lo propone per il Pallone d'Oro: "Ha avuto un anno spettacolare, ha fatto gol in finale, è stato capocannoniere in Copa America. Merita il Pallone d'Oro più di chiunque altro" le parole della 'pulce' al termine del match di qualificazione per i Mondiali 2026 contro la Bolivia terminato 6-0 per l'Argentina e nel quale Messi ha messo a segno una tripletta e fornito due assist. Martinez è nella lista dei 30 giocatori in corsa per aggiudicarsi l'edizione 2024, con la premiazione prevista per il 28 ottobre.