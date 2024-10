Inghilterra, atteso l'annuncio di Tuchel nuovo Ct

Tra poche ore Thomas Tuchel sarà ufficialmente il nuovo commissario tecnico dell'Inghilterra. Dopo le anticipazioni via stampa trapelate ieri, la Federcalcio inglese ha deciso di organizzare per oggi pomeriggio, alle ore 14:30, una conferenza stampa, nella quale - scrive la stampa inglese - l'amministratore delegato della Fa Mark Bullingham annuncerà la scelta di Tuchel. Al momento non è chiaro se all'appuntamento di Londra sarà presente lo stesso tecnico tedesco, già sulla panchina di Chelsea, Paris Saint Germain e Bayern Monaco, che ieri sera ha raggiunto l'accordo con la Federcalcio inglese. Tuchel è destinato a diventare il terzo tecnico straniero, dopo Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello, a sedere sulla panchina dei Tre Leoni.