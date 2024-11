Calcio: Milan di nuovo con Morata, Leao e Pulisic ok

Paulo Fonseca può tornare a contare su Alvaro Morata per la sfida di sabato alle 18 contro l'Empoli a San Siro. Dopo lo stop forzato in Champions per squalifica, l'attaccante del Milan tornerà a guidare il reparto offensivo rossonero. Nessun problema poi per Rafael Leao e Christian Pulisic che erano rientrati da Bratislava con qualche problema fisico di lieve entità. Dopo la seduta differenziata defaticante di ieri, infatti, i due si sono allenati con il resto della squadra oggi a Milanello. Tra i diffidati c'è Fofana, centrocampista inamovibile per Fonseca ma che, in caso di ammonizione, rischia di saltare il big match di settimana prossima contro l'Atalanta. Il Milan ha svolto oggi esercitazioni mirate con la palla e di possesso con l'ausilio di porticine. Il lavoro tattico ha preceduto la partitella finale su campo ridotto.