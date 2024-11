F1:Leclerc,tutto possibile per Costruttori,con Sainz ho chiarito

"Dobbiamo fare tutto il possibile per il Costruttori, mentre quello che è accaduto a Las Vegas è stato discusso, tutto chiarito con Carlos". Alla vigilia del Gp del Qatar Charles Leclerc si mette alle spalle le discussioni con il suo compagno di scuderia Carlos Sainz dopo la gara di Las Vegas e a guarda all'importante obiettivo della Rossa. "A volte le cose non vanno come vorremmo ma - spiega il pilota monegasco della Ferrari - è importarne è parlarne e solo lavorando di squadra potremo raggiungere l'obiettivo. Ogni questione è stata chiarita. Realisticamente sarà un weekend difficile per noi, ma c'è anche la Sprint e, se metteremo tutto assieme, potrà fare la differenza. Anche se sulla carta non sembra il nostro circuito favorito" "Abbiamo imparato a minimizzare i danni nei weekend non favorevoli - ha aggiunto Leclerc nel corso della consueta conferenza stampa Fia del giovedì - Prima questo lo soffrivamo e ora siamo più solidi. Ma ciò non vuol dire che ci deve bastare. D'latra parte la direzione è giusta si stata presa".