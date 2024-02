Calcio: Motta ritrova Ndoye, Bologna quasi al completo

Bologna quasi al completo. I rossoblù si sono allenati questa mattina, proseguendo la marcia di avvicinamento alla sfida con il Lecce. In gruppo sono tornati il centrocampista marocchino El Azzouzi, reduce dalla Coppa d'Africa, e l'esterno destro d'attacco Ndoye, di rientro dopo 6 settimane di stop per una lesione muscolare ai flessori. Bologna quindi praticamente al completo, dopo che nelle ultime settimane ha ritrovato pure Karlsson. Contro il Lecce Motta dovrà però rinunciare ad Aebischer per squalifica, con Fabbian che si candida per una maglia a centrocampo in un ballottaggio con Moro, a completamento di un reparto in cui Freuler e Ferguson viaggiano verso la riconferma. Dopo il gol segnato al Sassuolo, quasi certo il ritorno tra i titolari di Saelemaekers nel tridente con Zirkzee e uno tra Orsolini e Urbanski.