Calcio, Napoli e Bournemouth raggiungono l'accordo per Traoré

Napoli-Traoré, accordo raggiunto. Il club azzurro ha accettato le condizioni del Bournemouth per l'ex calciatore di Empoli e Sassuolo, che ora è molto vicino al suo ritorno in Italia. Arriverà in prestito con diritto di riscatto. Svolgerà le visite mediche in Inghilterra, ma non potrà partire per l'Arabia per la Supercoppa italiana, poiché la prima semifinale (Napoli-Fiorentina) è programmata per il 18 gennaio. Questa stagione, Hamed Junior Traoré ha avuto poche opportunità con il Bournemouth: ha giocato soltanto 44 minuti in Premier League. Nella Carabao Cup, invece, il giovane classe 2000 ha giocato 137 minuti e ha segnato un gol. In totale, quest'anno ha collezionato 6 presenze e 1 gol, per un totale di 181 minuti giocati.