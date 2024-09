Calcio: rabbia in Cina, 'umiliati dal 7-0 del Giappone'

Il day after del 7-0 incassato dalla nazionale di calcio maschile della Cina in Giappone ha la forza di uno tsunami. Tifosi e media si sono scagliati contro i Dragoni rossi per la nuova umiliazione contro i Samurai Blu, rivali storici non solo nello sport, segnata nella prima giornata delle qualificazioni asiatiche per la Coppa del Mondo 2026. L'Oriental Sports Daily, tra le più autorevoli testate sportive, è partito all'attacco definendo la disfatta di Saitama come "la sconfitta più pesante della Cina" nelle qualificazioni. "Quando il sapore dell'amarezza raggiunge il suo estremo, tutto ciò che rimane è l'intorpidimento", ha rincarato in un editoriale il quotidiano di Shanghai, secondo cui il calcio cinese "ha toccato il "fondo" e il ct croato della Cina, Branko Ivankovic, ha mostrato la sua "incompetenza, un fattore che ha contribuito alla disastrosa sconfitta". Il calcio, noto come uno degli sport preferiti dal presidente Xi Jinping che una volta ha espresso la volontà che la Cina ospitasse e persino vincesse un giorno la Coppa del Mondo, attraversa da decenni una fase di profonda crisi, tra i ripetuti scandali per corruzione che hanno azzerato i vertici della Federcalcio mandarina e la crisi dei club schiacciati dai debiti, frutto della stagione degli investimenti milionari e dei mega piani per l'apertura delle 50mila scuole calcio nel Paese. La Cina, in modo rocambolesco, aveva centrato il terzo turno di qualificazione ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Usa, staccando la Thailandia di un soffio. I Dragoni rossi, andati finora al torneo più seguito del pianeta solo nel 2002, sono stati bersagliati sui social. Su Weibo (l'X mandarino), l'hashtag 'la nazionale perde contro il Giappone 0-7' ha finora registrato oltre 500 milioni di visualizzazioni, oltre a tanta ironia. "Non sappiamo ancora che aspetto abbia il portiere giapponese dopo una partita di 90 minuti", ha scritto un utente. Per la cronaca era l'estremo difensore del Parma, Zion Suzuki. L'ex nazionale Fan Zhiyi, andato alla Coppa del Mondo del 2002, ha espresso tutta la sua amarezza osservando che "quando c'è un divario di abilità e perdi, è accettabile. Quello che è difficile da accettare è perdere in questo modo". La squadra è sembrata evanescente e la difesa porosa: martedì la difficile prova d'appello dei Dragoni rossi che ospiteranno l'Arabia Saudita di Roberto Mancini, reduce da un pareggio (1-1) con l'Indonesia.