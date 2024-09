Calcio: Roma 'intervento Saelemaekers concluso con successo'

Alexis Saelemaekers è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico per la frattura del malleolo mediale. "L'intervento - scrive la Roma in una nota - si è concluso con successo e il calciatore inizierà nei prossimi giorni la fase riabilitativa". "Ti aspettiamo, Alexis!", é il messaggio per il giocatore che solamente nei prossimi giorni potrà definire meglio i tempi di recupero nonostante il rischio di uno stop di 2-3 mesi.