Calcio: Spalletti, dall'U.21 posso pescare per gli Europei

"Ci sono calciatori che possono venire a giocare con noi. E' un lavoro che si fa a quattro mani con Nunziata, lui ha visto le nostre partite ed io le sue". Parola del ct dell'Italia, Luciano Spalletti, questo pomeriggio a Ferrara per assistere al match dell'Under 21 contro la Turchia per le qualificazioni all'Europeo di categoria. "Tutti e due - aggiunge Spalletti ai microfoni di Rai Due - siamo allenatori della Nazionale A e dell'Under 21, è un lavoro di gruppo". "Certamente - spiega il ct azzurro - qualche ragazzo dell'Under 21 potrebbe giocare l'Europeo in Germania. Le ultime convocazioni? Abbiamo tra virgolette lasciato scegliere prima a Nunziata per quello che era l'importanza delle partite. Miretti e Calafiori a Euro 2024? Dipenderà da quello che faranno vedere sul campo".