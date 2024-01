Calcio: terminato incontro FIGC-Serie A, Marotta 'costruttivo'

"E' stato un incontro costruttivo". Così l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, uscendo dalla sede della Federcalcio in Via Allegri dove si è tenuto un incontro tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e i club di Serie A. Un a riunione durata circa tre ore sulle riforme del calcio italiano. "Sì è parlato di riforma dei campionati e non solo, anche di un insieme di riforme che riguardano il calcio professionistico in generale. È stato un incontro molto utile che continuerà nei prossimi giorni. Il prossimo? Nell'assemblea di A del 26 gennaio con Gravina" ha invece detto l'ad del Bologna, Claudio Fenucci, lasciando la Federcalcio.