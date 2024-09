Calcio: Thiago Motta, partita equilibrata, Obiettivo? E' presto'

"E' stata una partita equilibrata, loro a tratti nel primo tempo ci hanno fatto abbassare tanto sulla loro fascia destra, nella ripresa abbiamo avuto più possesso palla, risultato giusto": così a Sky Sport l'allenatore della Juventus Thiago Motta commenta lo 0-0 con la Roma. "Dobbiamo migliorare - ha aggiunto - Siamo alla terza giornata, abbiamo affrontato una squadra complicata, con un grande allenatore e giocatori forti. Ci sono tante cose che possiamo migliorare per alzare il livello e affrontare squadre così. Obiettivo stagionale? Sì mi sono fatto un'idea. Quale? Giocare con l'Empoli la prossima e poi con il Psv... Vedremo nei mesi importanti dove saremo, oggi è troppo presto per parlarne. Dovremo preparare in due giorni la partita di campionato con la sosta per le nazionali, andremo in campo per essere competitivi".