Raffaele Palladino: "Fiorentina pronta per il ritorno dei quarti di Conference League"

"Siamo molto ambizioni e vogliamo essere competitivi e arrivare più in alto possibile pensando all'Europa, vale per il campionato come per la Conference League. Da qui alla fine ci aspettano tutte finali". Così Raffaele Palladino presentando oggi al Viola Park il ritorno dei quarti della competizione europea in programma domani alle 18,45 al Franchi contro il Celje, battuto dalla Fiorentina una settimana fa per 2-1. Nell'occasione il tecnico recupera Gosens e Parisi ma dovrà fare a meno degli squalificati Dodo, Zaniolo e Moreno. Ancora ai box Colpani che dovrebbe tornare disponibile dalla prossima settimana.