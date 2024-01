Calcio, Torino, Juric vuole rimanere in alto in classifica

"La sfida contro il Genoa si preannuncia come una battaglia, poiché si tratta di una squadra ben costruita: dovremo dimostrare una buona prestazione sotto tutti gli aspetti, poiché desideriamo mantenere la nostra posizione in classifica." Così si è espresso il tecnico del Torino, Ivan Juric, in vista della trasferta di domani a Marassi contro il Grifone. "In casa non subiscono sconfitte da ottobre e l'atmosfera sarà infuocata, considerando che hanno anche fermato Juve e Inter - ha continuato il granata durante la conferenza stampa - tuttavia, il nostro obiettivo è quello di ottenere continuità nei risultati e nelle prestazioni." Negli ultimi tempi si è discusso molto riguardo a Buongiorno: "Non è sempre necessario parlare di vendite - ha affermato Juric in merito, dopo che il presidente Cairo ha blindato il difensore - egli è un nostro giocatore e siamo solo a metà stagione, pertanto desideriamo proseguire nel nostro percorso."