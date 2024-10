Calcio: Under 21, 5 gol nel test col Livorno

È terminata 5-0 l'amichevole disputata oggi a Tirrenia dall'Under 21 contro il Livorno, formazione di serie D. Una gara che è servita ai ragazzi di Carmine Nunziata come rodaggio in vista della sfida di martedì allo stadio Nereo Rocco di Trieste contro l'Irlanda, decisiva per la qualificazione alla fase finale dell'Europeo. L'Italia ha iniziato forte segnando due gol in 8 minuti con Antonio Raimondo e Riccardo Turicchia. Nella ripresa le altre tre reti: il 3-0 al 59' con Cesare Casadei, prima della doppietta di Pio Esposito, con il primo dei due gol su calcio di rigore. Questi gli 11 che hanno iniziato il match: Zacchi, Savona, Bertola, Pirola, Turicchia, Ndour, Bianco, Fabbian, Baldanzi, Koleosho, Raimondo. Nel Livorno, allenato da Paolo Indiani, in rosa anche calciatori con un passato nelle categorie superiori come l'attaccante Federico Dionisi e il centrocampista Andrea Luci. "Ringrazio il Livorno che ci ha dato la possibilità di fare questa amichevole - il commento di Nunziata a fine gara -. L'importante è che non si sia fatto male nessuno e che le cose siano andate bene. La partita importante è quella di martedì". L'Italia domani effettuerà un allenamento mattutino in una giornata che potrebbe comunque già essere determinante: alle 20, a Cork, si sfideranno infatti Irlanda e Norvegia, con un successo dei norvegesi che regalerebbe all'Italia l' aritmetica certezza di un posto in Slovacchia.