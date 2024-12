Carlo Ancelotti analizza la stagione del Milan e l'esonero di Fonseca

"Difficile dirlo. Quando lo abbiamo affrontato (in Champions, ndr), il Milan ha giocato molto bene e meritato di vincere. Probabilmente non ha trovato la continuità che la dirigenza chiedeva". Carlo Ancelotti, ex rossonero sia in campo che in panchina, così ha risposto alla domanda su cosa sia mancato fin qui alla stagione del Milan, fino a causare l'esonero di Fonseca.

"Quando non si trova la continuità ci sono tanti motivi: allenatore nuovo, nuovi acquisti, necessità di avere tempo di adattare tutte le novità. Purtroppo, l'adattamento va in linea con i risultati, soprattutto in una società grande come il Milan", ha aggiunto parlando a 'Radio anch'io Sport'.

Si dice che non sia mai decollato il rapporto del tecnico portoghese con Theo Hernandez e Leao. "Il rapporto non è detto che sia buono solo se si fanno giocare i giocatori, altrimenti sarebbe impossibile, perché in campo ci vanno solo in 11 e altri 15 vanno in panchina - ha sottolineato Ancelotti - Un buon rapporto si basa sul quotidiano e sul rispetto dei ruoli. Se li ha lasciati fuori, avrà avuto le sue buone ragioni".