Calcio:Selvaggi'sfida scudetto tra Napoli e Inter,Juve immatura'

"Alla fine credo che il pareggio sia un risultato giusto. La Juve ha fatto meglio, ma deve rivedere qualcosa: una squadra che vuole competere per vincere lo scudetto non può farsi rimontare dopo essere passata in vantaggio". Così Franco Selvaggi, ex attaccante del Cagliari e campione del mondo '82, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul punto conquistato dalla squadra sarda sul campo della Juventus. Sulle polemiche legate al Var, anche in questa giornata tanti episodi che hanno fatto arrabbiare molti allenatori: "Ormai basta un piccolo tocco, anche un dito sfiorato, il Var amplifica tutto ed è rigore. Se fossi un allenatore, direi ai miei calciatori: non cercate il cross vincente per il compagno, ma il braccio degli avversari...". Tripletta di Retegui, capocannoniere del campionato. Spalletti ha trovato l'attaccante per la Nazionale? "Penso di sì - afferma Selvaggi - è il classico bomber che sa giocare sia dentro che fuori dall'area. Credo che Retegui sia l'attaccante giusto per questa Nazionale. La partita contro il Belgio? Difficile, ma la vittoria contro la Francia fa ben sperare. Dopo un inizio stentato, speriamo che questa Nazionale ci possa portare ai fasti di una volta". E la lotta scudetto: "Non dovendosi preoccupare delle coppe, il Napoli è avvantaggiato. Credo sarà un duello tra Inter e Napoli, sono le squadre più solide e competitive. Per ora escludo la Juve, è una squadra zeppa di giovani che hanno bisogno di maturare attraverso l'esperienza del campo. Siamo ancora all'inizio, ma a mio avviso Inter e Napoli potrebbero arrivare fino alla fine".