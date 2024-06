Calcio:vertice in casa Lazio, Tudor a cena con Lotito e Fabiani

Vertice in casa Lazio per decidere il futuro a breve temine della panchina biancoceleste. Tudor, accompagnato dal suo procuratore Seric, è a cena in un ristorante vicino al centro sportivo di Formello insieme al presidente Claudio Lotito e al direttore sportivo Angelo Fabiani. Prima di cena lo stesso ds, all'interno di Formello, aveva ricevuto il tecnico, di ritorno da Spalato. Sul tavolo le prossime mosse del club, dopo l'addio di Kamada e le rassicurazioni chieste dall'allenatore sul progetto tecnico per la prossima stagione. Un meeting necessario per capire le intenzioni delle parti in causa.