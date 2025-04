Campionato nazionale di Corsa Campestre: Trento e 5 Stelle Seregnano trionfano

Trenta campioni, di cui la metà veneti. Trento campione nella classifica generale, con la travolgente onda azzurra della 5 Stelle Seregnano ancora una volta regina della campestre CSI, prima nella classifica generale in finale. Poi il Friuli che applaude il primo storico successo udinese dell'Atletica 2000, squadra campione nazionale nelle categorie giovanili, e ancora il Veneto sorridente con 33 medaglie e due staffette bellunesi superveloci e la Lombardia che torna felice a casa con 19 podi conquistati. Sette belle medaglie per Reggio Emilia e due importanti podi per Siena. Un argento brillante per Foligno e Trieste. Sono queste le principali fotografie istantanee del Campionato nazionale di Corsa Campestre del Centro Sportivo Italiano, disputato il 5 e 6 aprile a Mel di Borgo Valbelluna, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Belluno. Due giorni di gara, sabato nella prova tricolore individuale e domenica nella corsa a staffetta, con oltre 1.800 atleti in gara, in rappresentanza di 139 società, 30 Comitati territoriali e 10 regioni. Davvero un vero cross spettacolare su un percorso molto tecnico ricco di saliscendi e un'organizzazione super da parte della GS La Piave 2000, sodalizio che proprio in questo 2025 festeggia i 25 anni di fondazione. Al traguardo bellunese, nella graduatoria generale alle spalle dei pentastellati dell'Alta Valsugana si piazzano i lombardi del Cortenova Lecco con i vicentini della Polisportiva Dueville terzi. La classifica societaria delle categorie assolute premia sempre l'US 5 Stelle Seregnano mentre quella giovanile i friulani dell'Atletica 2000. Per quanto riguarda lo Staffettone delle Regioni (al traguardo 100 staffette giovanili, e 69 assolute) i padroni di casa di Belluno hanno dominato le staffette assolute, vincendo in campo femminile con il Team Rosa 1 e nel maschile con il Modesto Team 1. La staffetta giovanile maschile ha visto invece il successo dei lombardi di Cortenova - Pasturo e del Trentino A tra le ragazze.