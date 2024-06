Cannavaro non sarà allenatore dell'Udinese in prossima stagione

L'Udinese ha annunciato, in una nota, che Fabio Cannavaro non proseguirà il suo percorso sulla panchina bianconera nella prossima stagione. "Il club ringrazia sentitamente il mister e il suo staff per la professionalità e l'importante contributo dato per il raggiungimento della salvezza - le parole della società dei Pozzo -. In bocca al lupo a mister Cannavaro ed ai suoi collaboratori per le loro prossime esperienze". In queste ore, Gino Pozzo sta completando i colloqui con una rosa di tecnici prima di prendere la decisione finale.