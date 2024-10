Canoa: Buonfiglio confermato presidente Fick

Luciano Buonfiglio è stato rieletto alla guida della Federazione Italiana Canoa Kayak. Buonfiglio ha ottenuto 3.205 voti favorevoli, pari al 71,97%. "Complimenti a tutti voi per aver scelto l'usato sicuro", le prima parole di Buonfiglio davanti all'assemblea dopo la rielezione. Battuta, quindi, la concorrenza degli altri candidati Ottaviano Gueli, che ha ottenuto 1.152 voti (25,87%), Daniele Scarpa con 49 voti (1,10%) e Andrea Argiolas con 14 preferenze (0,31%). Per Buonfiglio si tratta del sesto mandato consecutivo come presidente della Fick.