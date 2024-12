Carlo Ancelotti celebra la vittoria del Real Madrid contro l'Atalanta

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, esalta la prestazione dei suoi a Bergamo: "L'Atalanta fisicamente richiede molto, mobilità a centrocampo e dinamismo davanti. La partita è riuscita bene contro un avversario che gioca su ritmi alti: abbiamo messo bene le palle dietro i loro difensori".

"Arriviamo a Natale in condizioni migliori per chiudere l'anno. Stiamo recuperando, abbiamo rivisto in campo Vinicius, abbiamo avuto grande dinamismo da Bellingham e Mbappé che s'è smarcato molto bene - rimarca Ancelotti -. Ora ci giochiamo la fase successiva nelle ultime due gare di Champions League: il calendario è molto duro, avere tanti infortuni non ci consente di avere la rotazione che vorremmo. Bisogna anche saper resistere".

Il tecnico reggiano si esprime sulle sue stelle: "Mbappé ha iniziato in modo fantastico segnando un bel gol, anche se avrebbe potutto fare qualcosa di più. Nella ripresa Vinicius creava pressione sul difensore centrale, Rodrygo invece ha dato il meglio che poteva ma non era al cento per cento. Ma anche Ceballos e Fran Garcia hanno fatto molto bene, segno che le seconde linee stanno dando buoni frutti".

"Dopo il match con l'Osasuna la squadra è diventata più solida e coesa riscoprendo la voglia di lavorare insieme - chiude Ancelotti -. Non siamo mai stati persi né smarriti, questa è la vittoria della qualità e dell'impegno".