Casarin: "Var su episodi evidenti o inventiamo rigori"

"Spero che siano stati casi di malfunzionamento del meccanismo tecnologico e non siano gli arbitri che hanno bisogno di sei minuti per decidere perché se ci metti 5 minuti a decidere e siccome il Var deve decidere su cose chiare ed evidenti non era una cosa da Var. Non dobbiamo andare in cerca della motivazione per dare un rigore o consigliare un rigore o far vedere la cosa all'arbitro. O è chiaro ed evidente oppure non è. Altrimenti facciamo noi la ricerca del rigore, li inventiamo noi del Var. Non è che il Var è un super arbitro ma il Var porta a conoscenza dell'arbitro una cosa che è chiara ed evidente". Lo ha detto l'ex designatore degli arbitro Paolo Casarin a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.