Cesc Fabregas esalta la vittoria del Como contro il Torino

"È stata una vittoria importantissima per noi, la prestazione della squadra nei primi 60 minuti è stata da grande": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, dopo la vittoria contro il Torino. "Abbiamo gestito bene, quando non chiudi le partite rischi sempre come è successo più volte quest'anno. Oggi abbiamo avuto tante opportunità di fare gol, ma non l'abbiamo fatto, ma penso che stiamo crescendo, vedo una squadra che sta migliorando e dobbiamo continuare così - dice soddisfatto l'allenatore -. Abbiamo avuto anche la fortuna di quel gol annullato nel corner, ma finalmente anche la fortuna è stata dalla nostra parte".