Champions: Atalanta-Arsenal 0-0

Atalanta e Arsenal pareggiano 0-0 nella prima giornata della Champions League. Un buon esordio per la squadra di Gasperini, che dopo un inizio prudente si sblocca e trova qualche occasione interessante per passare. Nella ripresa, i lombardi possono rompere l'equilibrio grazie ad un rigore per fallo su Ederson, ma Retegui si fa parare il primo tiro e poi anche il tap in di testa dal portiere Raya.