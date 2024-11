Champions: Donnarumma o Safonov? Al PSG é concorrenza tra i pali

Sabato, contro il Lens, Luis Enrique ha schierato titolare il portiere Matvey Safonov. Un modo per lanciare nel Paris SG la concorrenza con Gianluigi Donnarumma, che domani - in Champions contro l'Atletico Madrid - rischia ancora la panchina. I due sono stati immortalati in atteggiamento amichevole dopo la vittoria a Marsiglia del 27 ottobre, ma i sorrisi potrebbero presto spegnersi. Il portiere della nazionale azzurra è stato, dal suo arrivo al club nel luglio 2021, titolare quasi inamovibile, lasciando solo qualche apparizione a Keylor Navas, in Coppa di Francia o in partite minori di campionato. Con l'arrivo, la scorsa estate, di Safonov dal Krasnodar le certezze di Gigio hanno iniziato ad incrinarsi. Soprattutto da quando il russo, 25 anni come Donnarumma, ha detto di essere arrivato a Parigi per giocare. Luis Enrique avrebbe quindi deciso di estendere il turnover a questo ruolo così delicato. Safanov è stato titolare tre volte a settembre, ma per l'infortunio di Donnarumma. Sabato sera, dopo l'1-0 sul Lens, Enrique lo ha lodato apertamente: "E' stato molto bravo". Lo spagnolo ne ha apprezzato in particolare la capacità di trattare il pallone anche con i piedi, fondamentale per far ripartire l'azione ed aiutare i difensori a superare il pressing alto degli avversari. Donnarumma, uno dei migliori al mondo quando c'é da muoversi lungo la linea, si é invece spesso distinto con uscite aeree non impeccabili e imprecisioni nei rilanci. "Domani mattina, dopo un buon cappuccino, deciderò chi è il portiere più adatto a giocare", ha detto in conferenza stampa Luis Enrique. Segno che bisogna considerare tutte le possibilità. Chiunque dei due sia il prescelto, la sfida per il posto da titolare tra i pali del PSG é lanciata. (ANSA-AFP).