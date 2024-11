Champions: é ancora crisi City, da 3-0 a 3-3 con il Feyenoord

Il Manchester City non esce dalla sua crisi di risultati nemmeno in Champions. Contro il Feyenoord la squadra di Guardiola si é trovata avanti di tre reti a zero e poi ha subito tre gol negli ultimi venti minuti (3-3 il risultato finale), subendo una nuova delusione dopo cinque sconfitte consecutive. I campioni d'Europa 2023 sono passati in vantaggio con una doppietta di Erling Haaland (44' e 53') ed un gol di Ilkay Gündogan (50'). Poi la difesa del City é improvvisamente crollata davanti ad Anis Hadj Moussa (75'), Santiago Giménez (82') e David Hancko (89').