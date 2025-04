Paris Saint Germain campione di Francia: vittoria anticipata con gol di Desire Doue

Il Paris Saint Germain ha vinto il campionato francese con sei giornate d'anticipo grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta in casa contro l'Angers. Raggiunta quota 74 punti, il Psg non può più essere raggiunto dal Monaco, secondo in classifica, che ne ha 50, ed è la prima squadra a portare a casa il titolo nei cinque maggioro campionati europei, un risultato che da mesi non era in discussione. La rete realizzata dal 19enne Desire Doue, su assist di Khvicha Kvaratskhelia, ha portato la 23/a vittoria in 28 gare, nessuna delle quali è stata persa dai parigini.

È il 13/o titolo conquistato dalla squadra ora guidata da Luis Enrique, l'undicesimo nelle ultime 13 stagioni, e consente a Donnarumma e compagni di concentrarsi sul vero obiettivo, la Champions League, che prevede nei quarti di finale la sfida con l'Aston Villa, andata mercoledì prossimo a Parigi.