Champions: 'Flick Heil', Uefa vieta trasferta tifosi Barcellona

"Flick Heil": costa caro al Barcellona lo striscione filonazista dei suoi tifosi, a Montecarlo in Champions, per il tecnico tedesco che allena i blaugrana. Il comitato di controllo, etica e disciplina dell'Uefa ha sanzionato il club catalano per comportamento razzista da parte dei suoi tifosi dopo la partita di Champions League a Monaco il 19 settembre scorso (persa 2-1 dai blaugrana): oltre al pagamento di una multa di 10.000 euro, non potra' vendere biglietti ai suoi tifosi per la prossima partita in trasferta. Il Barcellona aveva gia' subito lo scorso 17 aprile una condanna per razzismo, con condizionale: i nuovi fatti la fanno cadere, determinando il divieto di trasferta per la partita in casa della Stella Rossa di Belgrado del 6 novembre. Una seconda partita con divieto di tifosi in trasferta e' stata inoltre decisa, ma con la condizionale. Tutto nasce da quanto accaduto allo stadio Luis II di Monaco, dove i tifosi del Barcellona nella prima partita di Champions avevano esposto sugli spalti uno striscione nero con la scritta "Flick Heil", chiaro richiamo al saluto nazista.