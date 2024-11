Champions: Fonseca, solo al Milan un pareggio è come sconfitta

"Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto bene e di quello che abbiamo fatto meno bene. Abbiamo fatto diverse cose meno bene. La dimensione delle cose nel Milan mi sembra diversa. Guardo tutti i weekend partite come quella di sabato, un pareggio sembra una sconfitta per il Milan, mentre una vittoria per altre squadre": lo sottolinea il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro lo Slovan Bratislava tornando sul pareggio con fischi di sabato a San Siro. Domani l'allenatore rossonero potrebbe fare turnover e non sono esclude assenze importanti. "Se Leao giocherà? Sinceramente non lo so. Vediamo domani. E' importante per la nostra squadra, è in un buon momento ma io ho fiducia in tutta la squadra. Ma non dobbiamo sottovalutare lo Slovan Bratislava"