Champions: Ibra, Milan abbia stessa concentrazione di Madrid

"La squadra deve trovare la stessa concentrazione come a Madrid. Ogni partita è importante e se vuoi arrivare in alto, tutte le partite devi mantenere il focus, avere lo stesso approccio. La squadra sa cosa deve fare": lo dice Zlatan Ibrahimovic, ai microfoni di Sky, prima del fischio d'inizio della sfida Champions contro lo Slovan Bratislava. Una partita che, rispetto a quella contro la Juve, "sarà totalmente diversa. Sabato era una partita molto chiusa - spiega Ibra -, con un avversario che non ti fa creare gioco. Oggi speriamo di fare di più". Resta fiducia verso la stagione rossonera da parte della proprietà: "Siamo fiduciosi, stiamo lavorando tutti i giorni, vorremmo tutte le partite da 'wow' ma il segreto è solo lavorare. Difesa? E' tutta la squadra che difende. Non è solo colpa dei difensori. Bennacer torna fra una settimana e sarà un giocatore extra a centrocampo e ci aiuterà. Poi vediamo cosa succederà".