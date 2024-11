Champions: Inzaghi, quest'anno è un torneo nuovo con nuove sfide

"Ho visto l'Inter prima squadra al mondo, ma è sempre una statistica. Lavoriamo per dare soddisfazione a tifosi e società, vincendo trofei. Abbiamo fatto nove vittorie e due pareggi nelle ultime undici partite e nonostante questo siamo lì con le altre perché corrono come noi. Quest'anno sarà ancor di più un lungo viaggio perché le rivali si sono rafforzate e tutte vogliono, come noi, arrivare più in altro possibile". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lipsia. "L'asticella si può alzare lavorando sempre di più, soprattutto in questo momento positivo. Cerchiamo sempre di vedere dove potevamo fare meglio, anche domenica a Verona in cui abbiamo fatto cinque gol in un tempo pur commettendo disattenzioni che potevano costare caro. Dobbiamo cercare di migliorarci ogni giorno perché è un campionato e una Champions nuova con nuove insidie".