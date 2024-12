Champions: Italiano, 'Bologna fammi un regalo, batti il Benfica'

Vincenzo Italiano ha compiuto oggi 47 anni. E sbarcando a Lisbona, in vista della sfida di domani sera (calcio d'inizio alle 21) al Da Luz con il Benfica, al suo Bologna ha chiesto un regalo: "Sì, oggi abbiamo fatto un brindisi e ho chiesto alla squadra di farmi un regalo. Anche se lo so che non sarà semplice, anche perché siamo in emergenza. Ma a prescindere dal risultato, dobbiamo proseguire nel percorso e nelle occasioni di crescita che a Champions ci offre". Sfida complessa, quasi impossibile: anche perché il Bologna continua a perdere pezzi. Alla vigilia della trasferta di Champions di Lisbona, in casa del Benfica, i rossoblù partiti alle 15 per il Portogallo, ha lasciato a Casteldebole anche il terzino sinistro Juan Miranda. Lo spagnolo va ad aggiungersi all'altro esterno sinistro di difesa Lykogiannis, a Orsolini e ai lungodegenti Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi. In più, nella rifinitura della mattina, Jhon Lucumi si è allenato a parte.