Champions: Liverpool-Bologna 2-0

Il Liverpool ha sconfitto il Bologna 2-0 in una partita del secondo turno di Champions League, giocata ad Anfield Road. La formazione di casa, dopo aver battuto 3-1 il Milan a San Siro, ha conquistato tre punti anche con i rossoblù. Presto in vantaggio (11') con McAllister, i Reds hanno avuto occasioni per raddoppiare ma il Bologna non si è fatto schiacciare, ha portato più di qualche pericolo dalle parti di Allison e colpito una traversa e un palo. Nella ripresa, gli emiliani hanno continuato a giocare a viso aperto, puniti però da un gran gol di Salah al 30', che ha chiuso la sfida.