Champions: media Spagna attaccano il Real, "E' crisi totale"

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti finisce sotto accusa da parte dei media spagnoli dopo il ko casalingo in Champions League contro il Milan. "E' crisi totale", titola la versione online di Marca che ha aperto quella cartacea con un durissimo: "E ora questo... 3-1", facendo riferimento al 4-0 subito nel clasico di Liga con il Barcellona. Poi una serie di analisi sulla situazione attuale dei blancos: "Non ha difesa", si legge prima di dare spazio alle dichiarazioni di Ancelotti che ammette come "così non si possa arrivare alla fine della stagione". "Altra prestazione ridicola al Bernabeu", titola Sportivo 45. "Un altro ko", sottolinea El Mundo Deportivo. Per As "Continua l'incubo", titolo che campeggia su una foto di Kylian Mbappè. Il francese viene al momento considerato un acquisto non riuscito. As sottolinea che "ora il Real per qualificarsi agli ottavi di Champions dovrà affrontare partite non facili e soltanto una su tre in casa: un calendario duro come la pietra".