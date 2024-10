Champions: Slot, 'Bologna duro da battere, Chiesa è out'

Prima volta ad Anfield, per il Bologna. Ma sarà la prima ad Anfield in Champions anche per il nuovo tecnico del Liverpool Arne Slot, che si aspetta una notte speciale domani contro i rossoblù: "Tanta gente mi ha detto che domani sarà speciale. Voglio vedere e sentire tutto questo, dobbiamo essere pronti e spero che lo siano anche i tifosi. Spero possano percepire il desiderio che abbiamo e che sia una notte speciale". In dubbio Chiesa, che potrebbe accomodarsi in panchina, se non addirittura in tribuna. E pure Jota potrebbe essere risparmiato dal primo minuto: "Mi aspetto che Jota sia disponibile, Chiesa invece si è allenato ieri e ha avuto qualche problema e non mi aspetto che ce la faccia. So che sarebbe stato bello per lui giocare contro una squadra italiano, ma lo aspettiamo per altre notti". Slot invita a non snobbare la matricola Bologna: "Hanno perso 5 partite in tutto lo scorso anno e una quest'anno: insomma, è una squadra difficile da battere, che raramente perde. Ed è una squadra che gioca uno contro uno a tutto campo. Ricordate l'Atalanta (la squadra di Gasperini passò 3-0 ad Anfield ndr) lo scorso anno? Ecco, le italiane in Europa sono pericolose e difficili da incontrare, quindi vietato prendere l'appuntamento sotto gamba. Poi conosco Beukema, qualche anno fa lo volevo nel mio club". Anche il centrocampista argentino Alexis Mac Allister suona la carica, ma ammette di non conoscere i rivali: "Devo essere onesto, non ho ancora visto una partita del Bologna quest'anno. Ma Nico Gonzalez è un mio amico e mi ha parlato di Italiano e del suo stile di gioco. Ci aspetta un match fisico e intenso e siamo pronti: noi siamo il Liverpool e dobbiamo dimostrare di poter vincere sempre. Dobbiamo dimostrare, non parlare".