Champions: Tuchel, contro il Real serve un pacchetto completo

"Ci vogliono fortuna, voglia, spigliatezza, tutto il pacchetto per superare il Real Madrid in semifinale. Se fosse solamente questione di esperienza, non avremmo grandi possibilità, ma in questo momento abbiamo un buon mix tra aspettative e tensione". Lo ha detto l'allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, nella conferenza stampa alla viglia della semifinale di andata di Champions League. Il tecnico tedesco, che ha vinto una Champions alla guida del Chelsea nel 2021, ha sottolineato poi che domani alla Allianz Arena tutta la sua squadra dedicherà un'attenzione particolare a Jude Bellingham, "un giocatore chiave in una posizione molto offensiva" per la squadra spagnola. "Jude è straordinario. È stato fantastico qui in Bundesliga, il modo in cui è progredito dimostra il livello di personalità che ha. Tutti quelli del Real giocano con la pressione della maglia, lui nonostante la giovane età gestisce la situazione come se non avesse mai fatto nient'altro. Ma ne siamo ben consapevoli e cercheremo di trovare delle soluzioni". Tuchel ha poi ricordato che recupererà Serge Gnabry e Alphonso Davies, mentre sono in forte dubbio Jamal Musiala, Matthijs de Ligt e Dayot Upamecano. "Dovrò prendere delle decisioni dell'ultimo minuto", ha annunciato, anche per quanto riguarda Leroy Sanè.