Champions:Liverpool affossa Real,Mbappé e Salah sbagliano rigori

Il Liverpool continua a volare e resta primo in Champions League. Ad Anfield è una gara spettacolare contro il Real Madrid: succede tutto nella ripresa. Mac Allister la sblocca, Kelleher para un rigore a Mbappé e Salah poco dopo sbaglia dal dischetto. Poi a un quarto d'ora dalla fine Gakpo di testa regala la quinta vittoria su cinque ai Reds. La squadra di Slot sale a 15 punti, perde ancora la formazione di Ancelotti dopo il ko contro il Milan e ora si ritrova con 6 punti al 24/o posto. Tra le emozioni di Liverpool-Real dunque anche due rigori falliti, uno per parte, dalle due stelle delle squadre. Prima è Mbappé a farsi parare il tiro da Kelleher, sprecando l'occasione di trovare il pari quasi immediato dopo il vantaggio di Mac Allister; nemmeno 10' dopo Salah si procura e calcia fuori il rigore del possibile 2-0. Sugli spalti di Anfield per assistere a Liverpool-Real Madrid c'è anche Rafa Nadal. Tifosissimo dei Blancos, l'ormai ex tennista spagnolo canta ugualmente "You'll never walk alone": non solo l'inno dei Reds, ma ormai un "inno del calcio"